أوكرانيا والصين على رأس جدول أعمال لقاء بايدن وميلوني

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في البيت الأبيض، الخميس، حيث من المتوقع أن تكون الحرب في أوكرانيا وعلاقات إيطاليا مع الصين من بين الموضوعات الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال.

وتولت ميلوني، وهي أول سيدة تشغل منصب رئاسة الوزراء في بلادها، السلطة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وتسعى للعب دور بارز على الساحة الدولية في وقت تعمل فيه على رسم مسار رئاسة بلادها لمجموعة السبع في عام 2024.

وتتبنى ميلوني وائتلافها اليميني مواقف تتناقض مع تلك التي يتبناها بايدن بشأن عدد من القضايا. واستغل بايدن مناسبة نتائج الانتخابات الإيطالية العام الماضي ليحذر الليبراليين من المخاطر التي تواجه ديمقراطيات العالم.

ومن المتوقع أن تلتقي ميلوني اليوم الخميس أيضا مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض أمس الأربعاء إن بايدن تجمعه “علاقة طيبة” مع ميلوني، وشدد الجانبان على أن الزيارة فرصة لإعادة تأكيد الشراكة القوية بين البلدين بما في ذلك بشأن مساعدات بمليارات الدولارات قدمها الغرب لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا.

تأتي زيارة ميلوني الأولى لواشنطن في وقت تستعد فيه لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستبقي على عضوية بلادها ضمن مبادرة الحزام والطريق التي تعمل واشنطن على التصدي لها.

وأصبحت إيطاليا في عام 2019 الدولة الأولى والوحيدة حتى الآن ضمن مجموعة السبع التي تنضم إلى مبادرة البنية التحتية الصينية. ويرى المعارضون أن هذه الشراكة ستمكّن الصين من الوصول إلى تقنيات حساسة وبنية تحتية حيوية.

ويُعتقد أنه من المستبعد للغاية أن تجدد إيطاليا الاتفاق مع الصين عندما ينتهي أجل العمل به في مارس آذار 2024. وقالت ميلوني في مايو أيار إنه من الممكن الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع بكين دون أن تكون بلادها جزءا من المبادرة.