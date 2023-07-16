أوكرانيا وبولندا تؤكدان: "فاغنر" في روسيا البيضاء

أعلن مسؤولون أوكرانيون وبولنديون أمس السبت، أنّ مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة وصلوا إلى روسيا البيضاء قادمين من روسيا، وذلك بعد يوم من إعلان مينسك أن المجموعة المرتزقة تتولى تدريب جنودها في معسكر جنوب شرقي العاصمة.

وقال أندري ديمشينكو، المتحدث باسم وكالة الحدود الأوكرانية، في بيان نشر على تطبيق المراسلة تيليغرام: “فاغنر في روسيا البيضاء”. وأضاف أنه تم رصد تحركات “مجموعات منفصلة” من روسيا في روسيا البيضاء.

وقال مصدران مقربان من المقاتلين لرويترز إنّ بعض مقاتلي فاغنر موجودون في روسيا البيضاء منذ يوم الثلاثاء على الأقل.

ونشرت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر فيه مقاتلون قالت إنّهم من فاغنر يدربون جنودًا من روسيا البيضاء في منطقة عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة مينسك.

هذا ولم يظهر رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في العلن منذ مغادرته مدينة روستوف في جنوب روسيا في وقت متأخر من يوم 24 يونيو/ حزيران، على الرغم من تنقل طائرة خاصة مرتبطة به بين روسيا البيضاء وموسكو وسان بطرسبرج.

وقال نائب وزير منسق الخدمات الخاصة في بولندا ستانيسلاف زارين، إن وارسو لديها تأكيدات أيضًا بوجود مقاتلي فاغنر في روسيا البيضاء.

وأضاف على تويتر: “قد يكون هناك عدة مئات منهم في الوقت الحالي”.

وكانت بولندا قالت أوائل الشهر الجاري إنها تعزز حدودها مع روسيا البيضاء لمواجهة أي تهديدات محتملة.