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أوكرانيا وبولندا تفتحان معبرا إضافيا للشاحنات

منذ 14 دقيقة
خارطة أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا

خارطة أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا

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قالت السلطات الأوكرانية (الأحد 3-12-2023) إن أوكرانيا وبولندا ستفتحان معبرا حدوديا إضافيا لمرور الشاحنات الفارغة غدا الاثنين بهدف فتح طريق ضروري لكييف، إذ أن بعض المعابر مغلقة بسبب المظاهرات التي ينظمها سائقون بولنديون منذ أسابيع.

وبدأت تلك الاحتجاجات حول ما يعتبره سائقو الشاحنات البولنديون منافسة غير عادلة من نظرائهم الأوكرانيين في السادس من نوفمبر تشرين الثاني، ويفرض المحتجون حصارا على أربعة معابر حدودية حاليا.

والمطلب الرئيسي لسائقي الشاحنات البولنديين هو منع سائقي الشاحنات الأوكرانيين من الوصول بدون تصريح إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تقول كييف وبروكسل إنه مستحيل.

وقالت إدارة الحدود الأوكرانية إن معبر أورينيف الحدودي الذي يعمل حاليا لعبور سيارات الركاب والحافلات سيكون مفتوحا من الساعة الواحدة صباحا (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) غدا الاثنين لتسيير المركبات الثقيلة الفارغة التي يبلغ إجمالي وزنها المسموح به أكثر من 7.5 طن متري.

وأضافت إدارة الحدود “فتح معبر أورينيف هو أول نقطة في قائمة الإجراءات التي يجري تنفيذها لفتح الحدود وخفض الطوابير وزيادة القدرة الاستيعابية عند الحدود بين أوكرانيا وبولندا”.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها اتفقت على بعض الإجراءات مع بولندا التي يمكن أن تخفف الضغط عند المعابر الحدودية المغلقة لكنهما لم يناقشا المطالب الأساسية للاحتجاجات.

    المصدر :
  • رويترز

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