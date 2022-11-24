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أوكرانيا وروسيا تتبادلان 50 أسيرا من كل منهما

منذ 8 ثواني
علما أوكرانيا وروسيا

علما أوكرانيا وروسيا

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قال مسؤولون من أوكرانيا وروسيا (الخميس 24-11-2022) إن الدولتين نفذتا أحدث عملية لتبادل الأسرى في الحرب بتسليم كل جانب 50 أسيرا للطرف الآخر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أفرجت عن 50 جنديا روسيا كانوا رهن الأسر لديها.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تيليغرام إن أوكرانيا تسلمت 48 جنديا وضابطين من روسيا من بينهم جنود من البحرية والمشاة وحرس الحدود ومقاتلين محليين.

وتابع قائلا “تمكنا من استعادة 19 مدافعا عن ماريوبول… إضافة إلى 15 أسيرا من محطة تشرنوبيل النووية وسبعة من جزيرة زميني (الأفعى)”.

وفي وقت سابق، قال دينيس بوشلين، وهو رئيس جزء من منطقة دونيتسك الأوكرانية يخضع للسيطرة الروسية ومدعوم من موسكو، إن تبادلا للأسرى مع كييف يجري بما يشمل 50 أسيرا من كل طرف.

وتبادلت كييف وموسكو حتى الآن أكثر من ألف أسير منذ بدء الصراع في فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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