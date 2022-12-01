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أوكرانيا وروسيا تتبادلان 50 أسير حرب

منذ 57 دقيقة
علما أوكرانيا وروسيا

علما أوكرانيا وروسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية إن البلدين تبادلا 50 أسيرا عسكريا (الخميس 1-12-2022).

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال رئيس الإدارة التي عينتها روسيا في منطقة دونيتسك الأوكرانية المحتلة جزئيا إن كلا من موسكو وكييف ستسلم الأخرى 50 أسير حرب.

وأعلن أندري يرماك، رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، عن إطلاق سراح 50 من “حماة أوكرانيا” وقال إن تبادل أسرى الحرب سيستمر “حتى تحرير آخر أوكراني”.

وقالت روسيا إنها ستنقل أسراها المفرج عنهم إلى موسكو لإجراء فحوص طبية وإعادة تأهيل.

وذكر يرماك أن عددا غير محدد من أسرى الحرب الأوكرانيين الذين أفرج عنهم اليوم الخميس كانوا محتجزين في مركز اعتقال أولينيفكا.

وقُتل العشرات من السجناء الأوكرانيين الذين احتجزهم انفصاليون مدعومون من موسكو في بلدة أولينيفكا الواقعة على خط المواجهة الشرقي بالقرب من دونيتسك في هجوم في يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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