أوكرانيا.. وصول العشرات لمدينة زابوريجيا بعد إجلائهم من ماريوبول

ملايين اللاجئين فروا من ساحات الحرب في أوكرانيا

وصل عشرات لبر الأمان في مدينة زابوريجيا الأوكرانية اليوم الثلاثاء بعد أن ظلوا لأسابيع مختبئين في تحصينات أسفل مجمع مصنع للصلب في مدينة ماريوبول التي احتلتها روسيا، وتأهبت المستشفيات لتوفير علاج لكل شيء سواء حروق أو سوء تغذية أو غير ذلك.

وخرج أناس تبدو عليهم علامات الإنهاك، من بينهم أطفال صغار ومسنون مثقلون بحمل الحقائب، من حافلات استقرت في ساحة انتظار مركز تجاري في زابوريجيا بجنوب أوكرانيا بمكان لا يبعد كثيرا عن الخطوط الأمامية.

ولا يزال هناك أكثر من 200 مدني في مصنع آزوفستال للصلب بحسب فاديم بويتشنكو رئيس بلدية ماريوبول مع بقاء 100 ألف مدني إجمالا في المدينة التي دمرها الحصار والقصف الروسي على مدى أسابيع.

وقالت منسقة شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة المعنية بأوكرانيا أوسنات لوبراني “بفضل العملية، استطاع أخيرا 101 من النساء والرجال والأطفال والمسنون من مغادرة المخابئ أسفل مجمع صلب آزوفستال ورؤية ضوء الشمس بعد شهرين”.

وتحول مجمع آزوفستال الصناعي مترامي الأطراف ومخابئه وأنفاقه إلى ملاذ لكل من المدنيين والمقاتلين الأوكرانيين في ظل محاصرة موسكو لماريوبول.

ونسقت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر العملية التي استغرقت خمسة أيام وبدأت في 29 أبريل نيسان لإخراج النساء والأطفال والمسنين من منطقة مصنع الصلب.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عائلات وأفرادا من خارج مجمع الصلب انضموا إلى قافلة الحافلات وسيارات الإسعاف في الطريق.

وقالت ألينا كوزيتسكايا التي قضت أسابيع مختبئة في قبو مع حقائبها تتحيّن فرصة للهرب “لا أصدق أنني فعلتها، نحتاج فقط للراحة”.

وابتعدت امرأة في منتصف العمر عن حافلة الإجلاء وهي تبكي. وقام أحد أعضاء فريق الإغاثة بتهدئتها.

البعض ما زال في ماريوبول

قالت الطبيبة دوريت نيزان من منظمة الصحة العالمية عبر تطبيق زووم من زابوريجيا إنه تم تزويد المستشفيات بالمستلزمات وتعزيزها بالمتطوعين لتجهيزها لاستقبال القافلة.

وأضافت “مستعدون… للحروق والكسور والجروح وكذلك حالات الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي. كما أننا مستعدون لاستقبال النساء الحبليات أو أي أطفال يعانون سوء التغذية. نحن هنا جميعا والنظام الصحي مهيأ تماما”.

وقالت إن البعض وصل مؤخرا بعدما شقوا طريقهم بأنفسهم من قرى قرب ماريوبول وإنهم يعانون من إصابات طفيفة لكن الصحة العقلية هي “المشكلة الكبرى”.

وتابعت “كثيرون بكوا عند الوصول حين التقوا بعائلتهم. كان أمرا مؤثرا جدا”.

وفي ماريوبول، باتت تاتيانا بوشلانوفا (64 عاما) معتادة على القصف الروسي حتى أنها لا تجفل عند انفجار القذائف.

وقالت أمس الاثنين وهي تكفكف دمعها أمام مبنى سكني متفحم “تستيقظ في الصباح وتبكي. وفي المساء تبكي. لا أعرف إلى أين أذهب… كل شيء انهار، كل شيء تحطم”.

وأضافت “الأمر لا يتوقف. لا أعرف كيف سأبقى هنا في الشتاء.. دون سقف.. دون نوافذ. كل شيء تعقّد جدا”.