الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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أوكرانيا.. وكالة الطاقة الذرية تزور محطة زابوريجيا النووية هذا الأسبوع

منذ 50 دقيقة
محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا (رويترز)

محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا (رويترز)

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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل جروسي” أنّ بعثة من الوكالة ستزور محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا هذا الأسبوع.

وكتب على موقع تويتر: “علينا أن نحمي سلامة وأمن أكبر منشأة نووية في أوكرانيا وأوروبا” مضيفًا أنه سيرأس البعثة.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المحطة في آذار، لكنّ إدارتها ما زالت لموظفين أوكرانيين.

وصارت المحطة الواقعة على خط المواجهة الجنوبي واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية في الصراع المستمر منذ ستة أشهر. ويتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن القصف الذي وقع في الآونة الأخيرة قرب المحطة.

هذا ودعت الأمم المتحدة وأوكرانيا إلى سحب المعدات العسكرية والأفراد من المحطة لضمان عدم استهدافها.

وفي وقت سابق، حذّرت الشركة الأوكرانية العامة، المشغلّة لمحطة زابوريجيا النووية من مخاطر “انتشار مواد مشعة”.

وكتبت يوم السب الماضي على منصة تلغرام: “نتيجة القصف المتكرر، تضررت البنية التحتية للمحطة وهناك مخاطر لتسرب الهيدروجين وانتشار مواد مشعة”، ناهيك عن “خطر اندلاع حريق”.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إن المصنع، ومنذ ظهر السبت “يعمل في ظل خطر انتهاك معايير السلامة من الإشعاع والحرائق”.

    المصدر :
  • رويترز

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