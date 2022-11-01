أوكرانيا: يد بوتين "ملطخة بالدماء"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، الثلاثاء، إنه يتعين طرد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، وأكد على ضرورة إلغاء دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة المقررة في بالي الشهر المقبل.

وكتب المتحدث أوليج نيكولينكو على تويتر “لقد اعترف بوتين علنا بإصدار أوامر بشن ضربات صاروخية على المدنيين والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا”.

وأضاف “نظرا لأن يده ملطخة بالدماء، يجب ألا يُسمح له بالجلوس على الطاولة مع زعماء العالم. يجب إلغاء دعوة بوتين لحضور قمة بالي، وطرد روسيا من مجموعة العشرين”.

اتفاق الحبوب

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين ردا على قرارها تعليق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي على ميناء سيفاستوبول في القرم الروسية.

وقال زيلينسكي: “الآن نحن بحاجة إلى رد فعل دولي صارم. على مستوى الأمم المتحدة وعلى المستويات الأخرى، ولا سيما على مستوى مجموعة العشرين. كيف يمكن لروسيا أن تكون من بين دول أخرى في مجموعة العشرين. هذا هراء، لا مكان لروسيا في مجموعة العشرين”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سيفاستوبول.