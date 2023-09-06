الخميس 21 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2023 11:10 مساءً
مساعدات أمريكية عسكرية لأوكرانيا

مساعدات أمريكية عسكرية لأوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 175 مليون دولار وتشمل ذخائر اليورانيوم المنضب من أجل دبابات أبرامز.

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة الذخائر الخارقة للدروع والمثيرة للجدل إلى كييف.

وكانت رويترز الأسبوع الماضي قد أوردت نبأ أن هذه الذخائر، التي قد تساعد في تدمير الدبابات الروسية، ستشكل جزءا من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال البنتاجون اليوم الأربعاء إن المساعدة العسكرية ستشمل أيضا أنظمة مضادة للدروع وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية وذخيرة إضافية لأنظمة (هيمارس) الصاروخية.

ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف لإبداء الدعم لها مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية شهره الرابع دون أن يحقق سوى مكاسب محدودة.

وأعلن بلينكن خلال الزيارة عن مساعدات جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، تتضمن مساعدة أمنية عسكرية ومدنية بأكثر من 665 مليون دولار ودعما بملايين الدولارات للدفاعات الجوية الأوكرانية ومجالات أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تغير المناخ
100 مليار دولار.. تمويل من الدول النامية لأضرار المناخ
حبوب - تعبيرية
روسيا: تركيا توافق على الاضطلاع بمهمة تصدير الحبوب لأفريقيا
طائرة مسيرة أوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
صور الأقمار الصناعية تكشف حيلة روسية لتفادي ضربات "المسيرات" الأوكرانية

الأكثر قراءة

علم "حزب الله"
"حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
جبيل
فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!
سارة زكريا
نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر