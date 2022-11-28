أوكرانيا.. 77 سفينة تنتظر في ممر الحبوب بسبب بطء عمليات التفتيش

قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، إن 77 سفينة محملة بالحبوب تنتظر في طوابير التفتيش بتركيا حالياً، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت «وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفوم)»، اليوم الاثنين، أن كوبراكوف كتب في منشور على موقع «فيسبوك»: «تم تمديد مبادرة الحبوب لمدة 120 يوماً، لكن روسيا لا تزال تمتلك الأدوات للحد من قدراتها بشكل مصطنع».

وقال الوزير الأوكراني إنه نظراً إلى موقف روسيا، قلّت عمليات التفتيش اليومية بمقدار 5 مرات عما كانت عليه من قبل، وتستغل موانئ منطقة أوديسا ما يصل إلى 50 في المائة من طاقتها. وأضاف أنه نتيجة لذلك؛ «من المتوقع ألا تتجاوز صادرات أوكرانيا 3 ملايين طن من الحبوب في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». وفي المقابل، وصلت الصادرات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 4.3 مليون طن.

وناقش كوبراكوف سبل تعزيز «مبادرة الحبوب» وتوسيع قدراتها مع السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، ومنسق العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية جيمس أوبراين.

وقال كوبراكوف: «من الناحية الاستراتيجية؛ لا ينبغي أن نسرع عمليات التفتيش في مضيق البسفور فقط؛ وإنما يجب أيضاً إشراك موانئ ميكولايف في المبادرة، وتمديد الاتفاقية لمدة عام في الأقل. أما بالنسبة إلى إشراك موانئ ميكولايف في المبادرة، فقد قدمنا اقتراحاً رسمياً للأمم المتحدة وتركيا لدراسة إجراء تغييرات في المبادرة».