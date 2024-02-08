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"أولاف شولتس" يكشف محور لقائه المرتقب مع "جو بايدن"

منذ ساعة واحدة
المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأميركي جو بايدن في لقاء سابق

المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأميركي جو بايدن في لقاء سابق

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أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، أن محادثاته المزمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بواشنطن غدا الجمعة ستركز على سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على حلفائها الغربيين للحصول على الدعم العسكري والمالي في الوقت الذي تعاني نقصا في القوات والأسلحة في الحرب التي توشك على دخول عامها الثالث.

والولايات المتحدة هي أكبر الداعمين الغربيين لكييف حتى الآن، لكن زيارة شولتس لواشنطن تأتي في وقت يتنامى فيه القلق حيال التزامها نحو أوكرانيا، إذ تتعثر حزمة مساعدات طلبها بايدن في أكتوبر تشرين الأول وسط مشاحنات سياسية داخلية.

وستبدأ زيارة شولتس اليوم بعشاء مع مشرعين أمريكيين من الحزبين. وفي صباح الغد، سيتناول إفطارا مع قادة أعمال أمريكيين قبل الاجتماع مع بايدن ظهرا.

وقال مسؤولون حكوميون في ألمانيا أيضا إن شولتس يهدف أيضا إلى أن يناقش خلال اجتماعه مع بايدن الخطط بشأن تعزيز حلف شمال الأطلسي والحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال شولتس إن كلاهما شعرا بمسؤولية الوقوف إلى جانب إسرائيل مع تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة، مثل حل الدولتين والمساعدات الإنسانية لغزة.

    المصدر :
  • رويترز

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