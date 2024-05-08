أولمرت: نتنياهو "يبحث عن نصر "خيالي"

في إطار الخلافات الداخلية في إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو “يبحث عن نصر خيالي”، من خلال الهجوم على مدينة رفح.

واعتبر أولمرت في مقابلة مع “العربية”، أن العملية في رفح لن تنجح في استعادة الجنود الأسرى لدى حماس والفصائل الفلسطينية.

وتابع: “ما نحتاجه الآن استعادة الأسرى. لا نعتقد بأن غزو رفح سيحقق هدفنا في استعادة الأسرى.. ففي نهاية الأمر، هذا النصر المصطنع في رفح، سيجعلنا نفقد جميع الأسرى، فالعمل العسكري وحده لن يؤدي لاستعادتهم”.

وعن الاحتجاجات في إسرائيل ضد سياسة نتنياهو قال: “لست متأكداً بأن هذه المظاهرات ليس لها أي تأثير على نهج الحكومة الإسرائيلية، لكن نحن نعمل من أجل وقف الحكومة عن القيام بأمور لا تخدم مصالح إسرائيل.. لا أرى أن أي عملية عسكرية في رفح سيكون بمقدورها تحقيق الأهداف التي حددناها”.

وكشف أنه يعمل على “حشد الرأي العام في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو لإجراء انتخابات مبكرة وتغييرها”، مضيفاً أن “الاستطلاعات تشير بوضوح إلى غياب الثقة في نتنياهو”.

وعن العلاقات بين تل أبيب وواشنطن قال أولمرت: “التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة قوي للغالية.. لكن.. واشنطن ليست مستعدة لدعم مغامرات نتنياهو وخدمة أجندته، وكان هذا واضحاً خلال إرجاء شحنة السلاح الأميركية، فهذا اعتراض واضح على سياسة نتنياهو”.

وتابع: “واشنطن تريد إطلاق عملية سياسية تؤدي لسلام دائم دون مشاركة حماس”، مضيفاً: “نحن لا نريد مواصلة احتلال أراض فلسطينية”.