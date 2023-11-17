أولى شحنات الحبوب المجانية من روسيا إلى إفريقيا

أرسلت روسيا أولى شحنات الحبوب المجانية التي وعدت إفريقيا بها، حسبما أفاد وزير الزراعة دميتري باتروشيف الجمعة.

وقال الوزير في بيان: “غادرت أول سفينتين الموانئ الروسية باتّجاه الصومال وبوركينا فاسو. نتوقع أن تصلا إلى هناك بين نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر”.

ونقلت وكالات أنباء روسية عنه قوله خلال منتدى إن كل سفينة تحمل 25 ألف طن من الحبوب.

وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو إرسال 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى ست دول إفريقية.

وجاء التعهّد بعد وقت قصير على انسحاب موسكو من اتفاق برعاية الأمم المتحدة كان ضمن المرور الآمن لصادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها الجنوبية المطلة على البحر الأسود.

وعارضت موسكو المبادرة مرارا مشيرة من دون تقديم أدلة إلى أن معظم صادرات أوكرانيا لا تتوجه إلى أفقر بلدان العالم.

وتعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية.

وأثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مخاوف من نقص في إمدادات الغذاء العالمية وأدت إلى ارتفاع الأسعار، خصوصا بالنسبة للحبوب.

وأكد باتروشيف أن شحنات أخرى مخصصة لجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي وزيمبابوي ستُرسل قبل نهاية العام.

وركّز بوتين نشاطه الدبلوماسي على إفريقيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي وقت سابق هذا العام، استضاف قمة رفيعة المستوى للقادة الأفارقة في سان بطرسبرغ تضمنت معارض لشركات روسية منتجة للأسلحة وشركة الطاقة النووية الحكومية.