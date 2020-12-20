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أول إجراء سيتخذه بايدن عقب دخوله البيت الأبيض… مواجهة “الخطر الوجودي”

20 - ديسمبر - 2020
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 11:25 صباحًا
جو بايدن

جو بايدن

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كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في كلمة ألقاها أمس السبت، عن إجراء عاجل ينوي اتخاذه عقب توليه مقاليد الحكم في 20 كانون الثاني، لمواجهة ما وصفه بـ “الخطر الوجودي”.

وصرح بايدن، بأن إدارته ستعيد الانضمام في يومها الأول إلى اتفاق باريس لمحاربة تغيرات المناخ (الذي انسحب منه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب) و”ستعيد أمريكا إلى مساعي قيادة العالم” في مكافحة هذا التحدي.

وحذر بايدن من خطورة تغيرات المناخ في العالم، قائلا: “أيها الشباب، نواجه أزمة!”.

وأعلن بايدن في كلمته عن أسماء أفراد فريقه الخاص بالمناخ، وتابع: “عندما يدور الحديث عن تغيرات المناخ التي تشكل خطرا وجوديا، ليس لدينا وقت لنضيعه، وسيكون هذا الفريق منذ اليوم الأول مستعدا للتعامل مع هذه المسألة بالاستعجال الذي تستحقه وإعادة بناء دولتنا بشكل أفضل من أي وقت مضى”، وذلك بحسب RT.

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