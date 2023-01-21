أول إحصاء سكاني في نيجيريا منذ 17 عاما

قال مسؤول نيجيري إن بلاده ستبدأ أول إحصاء وطني للسكان منذ 17 عاما في نهاية مارس آذار، إذ تسعى السلطات في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان إلى الحصول على بيانات محدثة عن العدد الدقيق لسكانها وحجم الجماعات العرقية المختلفة.

ويقدر عدد سكان نيجيريا بأكثر من 200 مليون وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد إلى مثليه بحلول عام 2050. وهذا سيجعل نيجيريا ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، متجاوزة الولايات المتحدة.

وتؤثر أرقام التعداد السكاني في نيجيريا على تقاسم عائدات النفط والتمثيل السياسي بين 36 ولاية و300 مجموعة عرقية.

وقال ناصر عيسى كوارا، رئيس اللجنة الوطنية للسكان، للصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن إحصاء تعداد السكان سيجري في الفترة من 29 مارس آذار إلى الثاني من أبريل نيسان، بعد أكثر من شهر من توجه النيجيريين إلى صناديق الاقتراع للتصويت لانتخاب رئيس جديد.

وخططت أبوجا في البداية لإجراء الإحصاء السكاني في عام 2021 لكن السلطات أرجأت العملية بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع، لاسيما في الشمال حيث يستعر تمرد إسلامي وعمليات خطف من أجل الحصول على فدية.