أول امرأة تستلم المنصب.. وفاة وزيرة خارجية أميركا السابقة "مادلين أولبرايت"

أفادت وكالة رويترز بأن وزيرة خارجية اميركا السابقة “مادلين أولبرايت” توفيت اليوم الأربعاء.

الوزيرة السابقة هربت من النازيين في موطنها الأصلي تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية، وأصبحت اول امرأة تتسلم هذا المنصب السياسي في الولايات المتحدة. وتوفيت عن عمر يناهز ٨٤ سنة.

في تغريدة على تويتر، قالت عائلتها: “يؤسفنا أن نعلن ان د. مادلين أولبرايت”، وزيرة الخارجية الرابعة والستين للولايات المتحدة، والامرأة الاولى التي تسلمت هذا المنصب، توفيت اليوم بعد معاناة مع مرض السرطان.

ولدت أولبرايت في تشيكوسلوفاكيا سابقا عام ١٩٣٧، ورُشحت ان تكون اول وزيرة لمنصب الخارجية الاميركية، واستلمت المنصب من سنة ١٩٩٧ حتى ٢٠٠١.

كان العمل الدبلوماسي في صلب تقاليد عائلتها. عندما ولدت كان والدها جوزيف كوربل موظفاً في الحكومة التشيكية في براغ.

بعدما غزا النازيون وطنه في عام 1939، فرّ كوربل مع عائلته إلى لندن واستمر في العمل مع الحكومة التشيكية في المنفى حيث عمل في هيئة الإذاعة البريطانية الموجهة للتشيك.

بعد الحرب، عاد إلى وطنه وعمل سفيراً وأصبح فيما بعد مندوباً للأمم المتحدة للمساعدة في التوسط بين باكستان والهند حول كشمير.

ولكن مع سيطرة الشيوعيين على السلطة في تشيكوسلوفاكيا خشي كوربل مرة أخرى على سلامة أسرته.

ونجح في تقديم طلب لجوء سياسي له ولزوجته وأطفالهما الثلاثة إلى الولايات المتحدة حيث حصل على منحة لتدريس السياسة في مدينة دنفر بوللاية كولورادو.