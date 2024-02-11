أول بيان من لملك بريطانيا بعد تشخيص إصابته بالسرطان

عبّر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا (السبت 10-2-2024) عن امتنانه لكل من تمنى له الشفاء بعد تشخيص إصابته بالسرطان، في أول تعليق له منذ أن أعلن قصر بكنجهام أن الملك سيؤجل بعض ارتباطاته من أجل الخضوع للعلاج.

وقال تشارلز في بيان “أود أن أعبر عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام القليلة الماضية”.

وأعلن القصر يوم الاثنين أنه تم تشخيص إصابة تشارلز (75 عاما) بنوع من السرطان بعد أقل من 18 شهرا من جلوسه على العرش.

وقال تشارلز “وكما يعلم جميع المصابين بالسرطان، فإن مثل هذه التمنيات الطيبة هي أعظم عزاء وتشجيع”.

وقال الملك إنه من المشجع أن يسمع كيف ساعد تشخيص حالته في تسليط الضوء على المنظمات التي تدعم مرضى السرطان في بريطانيا وأماكن أخرى.

وجاءت أنباء تشخيص حالته بعد أن أمضى ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي حيث خضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد.

ولم يقدم قصر بكنغهام أي تفاصيل عن حالة تشارلز بخلاف القول إنه ليس مصابا بسرطان البروستاتا، لكنه أضاف أن الملك يظل “إيجابيا للغاية” ويتطلع إلى العودة إلى الواجبات العامة في أقرب وقت ممكن.

وقالت كاميلا زوجة الملك تشارلز يوم الخميس إن العاهل البريطاني في حالة “جيدة للغاية”.