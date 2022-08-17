أول تصريح صحفي من السجن.. ماذا قال هادي مطر عن الخميني والحرس الثوري الإيراني؟

هادي مطر المشتبه به في الهجوم على سلمان رشدي

قال هادي مطر، المتهم بطعن الروائي سلمان رشدي، إنه يحترم آية الله روح الله الخميني، لكنه لم يقل ما إذا كان هجومه جاء بإلهام من فتوى أصدرها الزعيم الإيراني الراحل، وفقا لمقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نُشرت الأربعاء.

وأضاف مطر للصحيفة أنه لم “يقرأ سوى صفحتين” من رواية رشدي “آيات شيطانية” وأن فكرة الذهاب إلى مكان إلقائه للمحاضرة جاءته عندما قرأ تغريدة على تويتر في الشتاء الماضي تعلن عن زيارة المؤلف لمؤسسة تشاوتاكوا.

وكان من المقرر أن يُلقي رشدي (75 عاما) محاضرة في المؤسسة الواقعة بغرب نيويورك عن الحرية الفنية عندما هرع مطر البالغ من العمر 24 عاما إلى المنصة وطعن الكاتب الهندي المولد يوم الجمعة الماضي، بحسب ما ذكرته الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن مطر قوله، في مقابلة بالفيديو من سجن مقاطعة تشاوتاكوا “أنا أحترم آية الله. أعتقد أنه شخص عظيم. ولن أقول أكثر من ذلك”.

وقال مطر عن رشدي “لا أحبه أبدا”.

وأضاف للصحيفة “إنه شخص هاجم الإسلام، لقد هاجم معتقداتهم”، مضيفا أنه شاهد مقاطع فيديو لرشدي على موقع يوتيوب.

وذكرت الصحيفة أن مطر نفى صلته بالحرس الثوري الإيراني.

وقال ناثانيال بارون، محامي مطر الذي عينته المحكمة، إنه لم يكن يعلم أن نيويورك بوست اتصلت بموكله لإجراء مقابلة.

وأضاف لرويترز “لم أصرح لأي مصدر خارجي، سواء بمساعدة الحكومة أو بدونها، بالاتصال بموكلي”.

ودفع مطر، وهو من فيرفيو بولاية نيوجيرزي، بأنه غير مذنب بتهمتي الشروع في القتل والاعتداء خلال مثوله أمام محكمة يوم السبت.