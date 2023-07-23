أول تصريح لنتنياهو بعد خضوعه لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب

صرّح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بأنّه سيواصل الجهود لاستكمال التشريعات في “الكنيست”، وذلك في أول تصريح صحفي صدر عنه بعد خضوعه لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى.

وقال: “أنا بحالة ممتازة، تتواصل الجهود لاستكمال التشريعات في الكنيست، وكذلك في الجهود المبذولة للقيام بذلك بالاتفاق، صباح الغد سألتحق بزملائي في الكنيست”.

وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيخرج من المستشفى غدا الإثنين بعد خضوعه لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

يذكر أنّ نتنياهو، خضع الليلة الماضية، لعملية جراحية لزرعِ جهاز تنظيم ضربات القلب.

وفي حينها، أوضح مدير مركز اضطرابات نبض القلب في مستشفى “شيبا”، روعي بينارت، أنّ “نتنياهو يعاني منذ عشرات السنين من اضطرابٍ في التوصيل الكهربائي الى القلب”.

وأشار إلى أنّه تقرر الأسبوع الماضي، الاكتفاء بوضعِ جهاز مراقبة تحت الجلد بعد أنّ أشار أحد الفحوصات التي كان قد خضع لها، وهو فحص (تخطيط كهربائية القلب) المسمى EKG إلى اضطراب قلبي فيما لم يشر فَحص آخر، وتم خلاله إدخال أداةٍ في جسد نتنياهو إلى الحاجة بزرعِ جهازٍ لتنظيم ضربات القلب”، وفق هيئة البث “مكان” العبرية.

ولفت بينارت، إلى أنّ هذه العملية متبعة في مثل هذه الأحوال، ومع ذلك أكد بأنّ سلسلة الفحوصات أشارت الأسبوع الفائت إلى أنّ نتنياهو كان بحالة جفاف.