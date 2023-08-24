أول تعليق أمريكي على محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر الأربعاء إن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي تنتهك عددا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفة أن واشنطن تسعى إلى الحوار مع بيونجيانج “دون شروط مسبقة”.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة حثت كوريا الشمالية على الامتناع عن “المزيد من الأنشطة المهددة”. وقال البيت الأبيض على نحو منفصل إن الباب “لم يغلق” أمام الدبلوماسية لكن على بيونجيانج “أن تتوقف فورا عن أعمالها الاستفزازية وتختار الحوار بدلا من ذلك”.

وقال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن يعكف على تقييم الوضع بتنسيق وثيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، مضيفا أنه يتعين على جميع الدول إدانة محاولة كوريا الشمالية إطلاق الصاروخ.

وقال البيت الأبيض “تدين الولايات المتحدة بشدة قيام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) بالإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والتي على الرغم من فشلها تمثل انتهاكا صارخا لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتزيد التوتر وتخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة وخارجها”.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المحاولة الثانية لكوريا الشمالية لوضع قمر صناعي مخابراتي في المدار باءت بالفشل يوم الخميس بعد أن واجه معزز الصاروخ مشكلة خلال مرحلته الثالثة، في حين تعهدت سلطات الفضاء بالمحاولة مرة أخرى في أكتوبر تشرين الأول.

كما انتهت محاولتها الأولى في مايو أيار بالفشل عندما سقط الصاروخ الجديد في البحر.

تسعى الدولة المسلحة نوويا إلى وضع ما سيكون أول قمر صناعي مخابراتي عسكري في المدار، قائلة إنها تخطط في نهاية المطاف لأسطول من الأقمار الصناعية لمراقبة تحركات القوات الأمريكية والكورية الجنوبية.

ويبدو أن الولايات المتحدة ودول أخرى تشعر بالقلق إزاء إطلاق الأقمار الصناعية بقدر ما تشعر بالقلق إزاء تجارب الأسلحة التي تجريها الدولة المسلحة نوويا.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الولايات المتحدة والدفاع عن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “مركبات الإطلاق الفضائية لها تقنيات مماثلة لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقابلة للتبديل معها… أي إطلاق لكوريا الشمالية يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والتي قد تشمل مركبات فضائية تستخدم لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، ينتهك عددا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.