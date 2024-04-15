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أول تعليق إسرائيلي على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق

منذ 31 دقيقة
غارة إسرائيلية تدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق

غارة إسرائيلية على مبنى قريب من السفارة الإيرانية في دمشق (رويترز)

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في تصريحات هي الأولى من نوعها منذ تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وصف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، القتلى المستهدفين، بأنهم كانوا “ضالعين في الإرهاب ضد إسرائيل”.

وردا على سؤال عن الضربة، قال هاغاري لصحافيين: “بحسب علمي، أولئك الذين قُتلوا في دمشق كانوا أعضاء في فيلق القدس. هؤلاء أشخاص كانوا ضالعين في الإرهاب ضد دولة إسرائيل”.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: “من بين هؤلاء العناصر الإرهابيين كان هناك أعضاء في حزب الله ومساعدون إيرانيون. لم يكن هناك أي دبلوماسي هناك وفق علمي. لست على دراية بأي مدني قتل في هذا الهجوم”.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا مطلع شهر أبريل الجاري، لقي على إثره 7 مستشارين عسكريين للحرس الثوري الإيراني حتفهم، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

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