أول تعليق إيراني رسمي على حكم المؤبد بحق جزار المعتقلين

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكم الذي أصدره القضاء السويدي بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لتورطه في إعدامات 1988، بعد 93 جلسة، “مرفوض”.

كما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في البرلمان الإيراني إن على المنظمات الدولية “إنهاء عملية المعالجة غير العادلة” لقضية حميد نوري.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الحكم الصادر بحق حميد نوري مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت، والمتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988، بأنه “مرفوض وغير مقبول”، “وأدانه” بشدة “.

وأكد أن هذا الحكم “يفتقر إلى أي شرعية أو صلاحية قانونية”، وأن إيران “تحمل السويد مسؤولية الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية بسبب ذلك”.

من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة في البرلمان الإيراني، محمد سركزي، إن على المنظمات الدولية “إنهاء المعالجة غير العادلة” لقضية حميد نوري.

كما وصف مجيد نوري، نجل حميد نوري، في غرفة في “كلوب هاوس”، حكم المحكمة بأنه “سياسي”، وقال: “إذا كانت الحكومة السويدية لديها نوايا حسنة، يمكنها الدخول في مفاوضات مع الجهاز الدبلوماسي”.

وطالبت سلطات إيران، في الأيام الماضية، الحكومة السويدية بالإفراج عن نوري في أسرع وقت ممكن.

وأسدلت محكمة ستوكهولم بالسويد الستار على محاكمة قاضي إيراني، لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات.

وكان “حميد نوري” اعتقل في مطار ستوكهولم عام 2019 واتُّهم بارتكاب جرائم حرب بتنفيذ عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.

وقالت محكمة ستوكهولم في بيان “إن المتهم بتوليه منصب مساعد نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في كرج بطهران، بالاشتراك وبالتواطؤ مع آخرين، متورط في عمليات الإعدام التي وقعت بعد فتوى من المرشد الأعلى الإيراني”.

وأضافت أن تلك الجرائم اعتبرت “جريمة خطيرة ضد القانون الدولي” وجرائم قتل، والحكم هو السجن مدى الحياة”.

وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم بأوامر حكومية بنحو خمسة آلاف، وقالت في تقرير عام 2018 إن “العدد الحقيقي قد يكون أعلى”، ولم تعترف إيران بوقائع القتل.