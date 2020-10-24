أول تعليق إيراني على الاتفاق الإسرائيلي السوداني

وجهت إيران ، السبت ، انتقادات لاتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، زاعمة أنه اتفاق زائف وقائم على الفدية .

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة، أن اتفاق السودان وإسرائيل قائم على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات بينهما، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت إنه ”زائف“، وقائم على ”فدية“.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“ادفعوا فدية كافية، وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى بالقائمة السوداء ’للإرهاب’“.

وأضافت معلقة على الاتفاق الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة:“بالطبع، هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأمريكية على الإرهاب. هذا خزي“.

وأمس الجمعة، أُعلن عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، بعد محادثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.