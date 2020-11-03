أول تعليق رسمي لخامنئي حول أزمة إقليم ناغورنو كاراباخ

في أول تعليق رسمي لأكبر مسؤول في النظام الإيراني حول أزمة إقليم ناغورنو كاراباخ والمعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي .

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، أن موقف طهران تجاه الأزمة الراهنة بين باكو ويريفان حلها يتمثل في أن تعيد أرمينيا الأراضي التي احتلتها إلى أذربيجان .

وقال خامنئي في خطاب متلفز حول الأزمة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، إن ”هذه الاشتباكات العسكرية يجب أن تنتهي في أسرع وقت، ويجب أن تتحرر جميع الأراضي الأذرية التي تم احتلالها من قبل أرمينيا وتعود لأذربيجان“.

وأضاف خامنئي: ”يجب على الإرهابيين الذين دخلوا هذه المنطقة وفق تقارير موثوقة، ألا يقتربوا من حدود إيران بأي شكل من الأشكال، وإذا اقتربوا، فسوف نتصدى لهم بشكل حازم، ”وفق ما نقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

ترحيب أذري

من جهته، أعلن السفير الإيراني في أذربيجان، سيد عباس موسوي، الثلاثاء، عن ترحيب المسؤولين الأذريين بتصريحات المرشد حول الأزمة، حيث نقلت وكالة أنباء ”خبر أونلاين“ الإيرانية تغريدة لموسوي تعليقا على وقع تصريحات خامنئي على المسؤولين الأذريين، موضحا: ”بعد دقائق من تصريحات المرشد اليوم بخصوص الأزمة الدائرة في قره باغ، تواصل معي هاتفيا مساعد وزير الخارجية الأذري، وأعرب عن تقديره لهذه التصريحات المهمة والعادلة“.

ويأتي تعليق خامنئي حول موقف طهران من أزمة ناغورني قره باغ في ظل تضارب تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول مساندة أي من الطرفين في الأزمة، حيث أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في أكثر من بيان على ضرورة وقف إطلاق النار بين الجانبين، محذرة من خطورة استمرار المعارك على أمن الحدود الإيرانية.

وكان عدد من كبار المسؤولين ورجال الدين الإيرانيين المقربين من خامنئي، قد أعلنوا عن تأييدهم لجانب أذربيجان في أزمة قره باغ، معتبرين أن أذربيجان تدافع عن ”أراض محتلة“ من الجانب الأرميني، حيث كان أبرز هؤلاء المسؤولين ممثل خامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي.