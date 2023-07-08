السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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أول تعليق روسي على عودة قادة كتيبة "آزوف" لأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
ديمتري بيسكوف

ديمتري بيسكوف

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم السبت إن تركيا انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى بعدما أطلقت سراح قادة محتجزين تابعين لوحدة عسكرية دافعت لأسابيع عن مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله إنه بموجب بنود اتفاقيات تبادل الأسرى، كان يتعين بقاء المقاتلين في تركيا حتى نهاية الحرب. وأضاف أن تركيا لم تخبر روسيا بإطلاق سراحهم.

وعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أوكرانيا قادما من تركيا اليوم السبت وجلب معه خمسة من قادة الكتيبة الأوكرانية السابقة في مدينة ماريوبول ، قائلا إنه “يعيد أبطالنا إلى الوطن”.

وتولى القادة، الذين يوصفون بالأبطال في أوكرانيا، العام الماضي قيادة جهود الدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية، وهي أكبر مدينة استولت عليها روسيا خلال الغزو. وقُتل آلاف المدنيين داخل ماريوبول حينما حولت القوات الروسية المدينة إلى أنقاض خلال حصار استمر ثلاثة أشهر.

وظل المدافعون الأوكرانيون صامدين في أنفاق وملاجئ أسفل مصنع آزوفستال للصلب، حتى أمرتهم كييف في نهاية المطاف بالاستسلام في مايو أيار العام الماضي.

وأطلقت موسكو سراح بعضهم في سبتمبر أيلول في تبادل للأسرى توسطت فيه أنقرة وتُلزم شروطه هؤلاء القادة بالبقاء في تركيا حتى نهاية الحرب.

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