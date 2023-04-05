أول تعليق روسي على محاكمة ترامب

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاراوفا، محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنها تشير إلى أزمة في “الأيديولوجيا الليبرالية”، وذلك في أول تعليق رسمي روسي على خبر المحاكمة التاريخية لترامب.

وبحسب راديو “سبوتنيك”، قالت زخاراوفا: “هذا ما يسمى بأزمة الليبرالية.. يحدث هذا عندما يكون النظام الذي من المفترض أنه قائم على أفكار الحرية والمساواة، حيث يمنع أي أمر من شأنه تقييد حرية التعبير أو تقييد الحقوق.. وينتهي إلى إنكار الذات والتهام مبادئه (القمع)”.

ووجهت محكمة مانهاتن الجنائية، أمس الثلاثاء، لوائح اتهام ضد ترامب بـ 34 تهمة، في سابقة لرؤساء الولايات المتحدة، سواء كانوا سابقين أو في السلطة.

وكان ترامب قد دفع ببراءته أمام المحكمة، بينما اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين قبل انتخابات 2016 كي تتكتما أمر علاقة جنسية معه.

وفي كل لائحة تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي بـ “تزوير سجلات تجارية” بغرض “الاحتيال ونية ارتكاب جريمة أخرى”.

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2024.

وأمام مؤيديه المجتمعين في منتجع مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب بعد ساعات من توجيه الاتهامات له: “لم أتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بجسارة عن أمتنا في مواجهة الساعين لتدميرها”.