أول تعليق فرنسي على قرار المجلس العسكري في النيجر إلغاء اتفاقيات عسكرية

قالت فرنسا (الجمعة 4-8-2023) إنها على علم بقرار المجلس العسكري النيجري إلغاء اتفاقيات مختلفة تتعلق بالتعاون العسكري، وأضافت أن تلك الاتفاقيات أبرمتها مع “السلطات الشرعية في النيجر”.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن فرنسا والمجتمع الدولي يعترفان فقط بتلك “السلطات الشرعية”.

وكان المجلس العسكري في النيجر قد ألغى، الخميس، عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري الأسبوع الماضي.

ولدى فرنسا بين ألف و1500 جندي في النيجر للمساعدة في مواجهة تمرد تشنه جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في المنطقة.

وهذه الخطوة شبيهة بتحركات اتخذها المجلسان العسكريان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في أعقاب انقلابات.

ورفض عبد الرحمن تياني، الذي نصب نفسه زعيما للنيجر، العقوبات وقال إن المجلس العسكري لن يتراجع أمام أي تهديدات.

وقال المجلس العسكري أمس الخميس إن أي اعتداء أو محاولة اعتداء من جانب إيكواس سيقابلهما رد فوري على أي دولة عضو في التكتل باستثناء الدول الصديقة للنيجر.

وحصل تياني على دعم المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، وقال إن المبرر الرئيسي للاستيلاء على السلطة هو استمرار انعدام الأمن، على الرغم من أن البيانات المتعلقة بالهجمات تظهر أن الأمن هناك يتحسن بالفعل.