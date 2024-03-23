أول تعليق لبوتين عقب هجوم موسكو.. ما قصة "نافذة العبور"؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت 23 آذار/مارس الجاري، في أول تعليق له على هجوم موسكو إنه سيتم عقاب كل من يقف وراء الهجوم ووصف ما حصل بالعمل الإرهابي المنظم، مشيرا إلى أوكرانيا ودورها فيما حدث.

وأضاف بوتين:

*المتورطون في هجوم موسكو كانوا يتجهون إلى الحدود الروسية الأوكرانية.

*تم تحضير نافذة لهم للعبور لأوكرانيا.

*الأجهزة الأمنية تعمل على دراسة ملابسات الحادث.

*المجرمون قتلوا المواطنين والأطفال كما كان يفعل النازيون في السابق.

*جميع المنفذين سوف تتم معاقبتهم بشكل عادل سوف نعاقب كل من يقف وراء هذا الهجوم.

*لا يمكن لأحد زعزعة تكاتفنا وقوتنا ووحدتنا.

*روسيا مرت بفترة عصيبة في السابق ولكن أصبحت أقوى بكثير.

*سندعم أسر الضحايا والمصابين.

*يوم غد سيكون يوم حداد في روسيا وتم تشديد الإجراءات الأمنية

ولقي ما لا يقل عن 143 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عبر تلغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه “هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو”.