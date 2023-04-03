أول تعليق لـ"بايدن" عن خفض إنتاج النفط: لن يكون بالسوء الذي تعتقدون

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الاثنين 3-4-2023) إن خفض إنتاج النفط الذي أعلنت عنه أوبك + في مطلع الأسبوع “لن يكون بالسوء الذي تعتقدون”.

وسُئل بايدن عن تحرك أوبك+، الذي تسبب في قفزة قياسية في أسعار النفط اليوم الاثنين، خلال رحلة العودة إلى واشنطن من مينيسوتا بعد جولة في أحد المصانع.

من جهتها اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن قرار أوبك+ المفاجئ خفض إنتاج النفط هو “تصرف غير بناء” من شأنه أن يفاقم الضبابية بالنسبة لتوقعات النمو العالمي وأيضا العبء على كاهل المستهلكين في ظل ارتفاع التضخم.

وأضافت يلين في تصريحات للصحفيين بعد فعالية بجامعة ييل “أعتقد أنه إجراء مؤسف قررت أوبك اتخاذه. لست متأكدة حتى الآن من التأثير على الأسعار. أعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار وقتا أطول قليلا لتقييم الأمر بشكل واقعي”.

وقالت يلين إن خفض أسعار البنزين من مستوياتها المرتفعة المسجلة في العام الماضي ساعد في الحد من التضخم، وسيكون أمرا ضارا إذا انعكس الاتجاه.

وقفزت أسعار النفط ستة بالمئة اليوم الاثنين، بعد يوم من إعلان مجموعة أوبك+ خططا لمزيد من خفض الإنتاج، مما أثار مخاوف من تقلص الإمدادات.

وقالت يلين “من الواضح أن هذا ليس إيجابيا للنمو العالمي، “ويفاقم حالة عدم اليقين والأعباء في وقت يشهد تضخما مرتفعا بالفعل”، مضيفة أن إبقاء الأسعار منخفضة يمثل أولوية قصوى.

ولدى سؤالها عن تأثير الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارا والذي فرضه الحلفاء الغربيون على واردات النفط الخام الروسية، قالت إنها لا تعتبر خطة خفض إنتاج أوبك+ عاملا كبيرا “ليكون لها أي تأثير على المستوى المناسب لسقف (السعر)”.

وقالت عن سقف السعر “أراه ناجعا”، مضيفة أنه أدى إلى خصومات كبيرة على النفط الروسي وزيادة قدرة المشترين على المساومة.

وأردفت قائلة إن دول التحالف يمكن أن تعيد النظر في مستوى الحد الأقصى للسعر إذا اعتبرت أن التغيير مناسب، مضيفة “لكنني لا أرى هذا مناسبا في الوقت الحالي”.

وقالت عن تحرك أوبك+ “أريد الامتناع عن إصدار حكم الآن على تأثير ذلك على أسعار النفط، على الرغم من أنني أعلم أن بعض ردود الفعل حدثت اليوم”.