أول تعليق للبيت الأبيض على مداهمة منزل دونالد ترامب

قال البيت الأبيض، الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن لم يتلق إخطارا مسبقا بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مشددا على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين “الرئيس لم يطلع على ذلك ولم يكن على علم بذلك”.

وأضافت “لم يتلق أي شخص في البيت الأبيض تنبيها مسبقا”.

وأوضحت: “وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر”.

وتابعت: “الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل”.

ومساء أمس الاثنين، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن مكتب الـ”إف بي آي” داهم محل إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وأثارت خطوة المداهمة حفيظة ترامب، إذ وصف العملية بـ”سوء تصرف من قبل الادعاء العام، وأن نظام العدالة يستخدم كسلاح ضده”، لافتا إلى أنه عمل وتعاون مع وكالات الحكومة المعنية.

وكشف ابن ترامب أن العملية تأتي في إطار تحقيق حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه.