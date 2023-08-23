الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أول تعليق للبيت الأبيض على مقتل قائد "فاغنر"

منذ 12 ثانية
البيت الأبيض

البيت الأبيض

A A A
طباعة المقال

في أول تعليق أميركي على مقتل قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، اعتبر البيت الأبيض أن الواقعة “لن تفاجئ أحداً”.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للبيت الأبيض: “اطلعنا على التقارير بشأن تحطم طائرة كان بريغوجين على قائمة ركابها”.

وأضافت في تدوينة على منصة “إكس”، “تويتر” سابقا: “إذا تأكدت لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا”.

وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم “فاغنر” كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.

    المزيد من أخبار العالم

    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تعلن السيطرة على قرية روبوتين بمنطقة زابوريجيا
    تحطم طائرة على متنها زعيم فاغنر
    العثور على 8 جثث في موقع سقوط طائرة خاصة في روسيا
    ألمانيا تسهل الحصول على الجنسية
    ألمانيا توافق على تسهيل الحصول على الجنسية

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
    وديع الشيخ
    صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
    ليونيل ميسي
    شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!