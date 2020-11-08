أول تعليق لميلانيا ترامب على نتائج الانتخابات الأميركية

لم تكن العلاقة بين الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب والسيدة الاولى ميلانيا ترامب مميزة، إذ أظهرت العديد من المقاطع المصورة للزوجين على مدار 4 سنوات، ارتباكا واضحا في العلاقة، حيث كانت ميلانيا ترفض أن يمسك الرئيس ترامب يدها كتصرف بروتوكولي، وتكرر الامر أكثر من مرة أمام عدسات الكاميرا.

وبعد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن أمام ترامب، أدلت السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، يوم الأحد، بأول تصريح لها منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على خصمه الجمهوري، دونالد ترامب، بفارق كبير.

وكتبت ميلانيا في تغريدة على موقع تويتر “الشعب الأميركي يستحق انتخابات نزيهة”، ثم أضافت “كل صوت قانوني – وليس غير قانوني – يجبُ أن يُحْصَى. علينا أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة”.

وفي وقت سابق الأحد، أكد ترامب ضرورة القيام بتدقيق في أصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع لكنه لم يعرض أدلة على ذلك.

وحصل بايدن على 290 صوتا في هذا المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، فيما نال الرئيس والمرشح الجمهوري 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.