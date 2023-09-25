أول تعليق لوزارة الدفاع السعودية بعد جريمة الحوثي في البحرين

قال العميد تركي المالكي الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية و القوات المشتركة “إن قيادة القوات المشتركة لـ “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تنعي استشهاد ضابط وضابط صف من قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة”.

وكانت وكالة أنباء البحرين قد أعلنت في بيان مطول “‏استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين”، وجرى ذلك العمل الإرهابي الغادر جراء قيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية في اليمن.

ونشر الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات عبر حسابه في منصة “X” منشور تضامن مع مملكة البحرين قال فيه: ‏

“بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لشهداء قوة دفاع البحرين البواسل وهم يقومون بواجبهم الوطني للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته”.

و أما وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك فقد قال: أجريت اتصالاً هاتفيّاً بأخي معالي‏ وزير خارجية البحرين معالي عبداللطيف بن راشد الزياني مُعرباً له عن ادانتنا الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة على قوة بحرينية ضمن قوات التحالف العربي كانت مرابطة في الحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مقدمًا خالص التعازي وصادق المواساة في استشهاد ضابط وفرد من القوات البحرينية وأن يتغمدهما الله بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم مملكة البحرين وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله تعالى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.