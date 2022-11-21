أول تعليق مصري على مصافحة السيسي وأردوغان

علقت رئاسة الجمهورية في مصر، اليوم الإثنين، على المصافحة التي جرت أمس بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وكان الرئيسان تصافحا للمرة الأولى أمس الأحد على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي ، في بيان: “إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي أردوغان بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين”.

وكان الرئيس التركي صرح، في وقت سابق اليوم، أن مصافحة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قطر كانت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

ونقلت خبر ترك عن أردوغان تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر حيث قال إن طلب أنقرة الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها تجاه وضع تركيا في البحر المتوسط.