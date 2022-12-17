السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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أول تعليق من أردوغان على سجن رئيس بلدية إسطنبول

منذ 5 دقائق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف بعد الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول، وفي غضون ذلك ليس للأتراك الحق في تجاهل الأحكام القضائية.

وفي أول تعليق مباشر له على الحكم الذي صدر الأربعاء بإدانة المعارض أكرم إمام أوغلو، قال أردوغان إنه لا يكترث بمن سيكون مرشح المعارضة في انتخابات العام المقبل. ويعد إمام أوغلو المنافس المحتمل لأردوغان وحكم عليه بالسجن لعامين وسبعة أشهر، كما فُرض حظر سياسي عليه.

وحوكم إمام أوغلو بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين في عام 2019، عندما انتقد قرار إلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البلدية التي فاز بها بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان على المدينة لخمسة وعشرين عاما.

وقال أردوغان “لم تصدر المحكمة قرارا نهائيا بعد. ستذهب القضية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض”.

وأضاف “إذا ارتكبت المحاكم أي خطأ فسوف يتم تصحيحه”.

وأدت إدانة إمام أوغلو إلى التفاف المعارضة حول ما ترى أنه قتال من أجل الديمقراطية وحكم القانون والعدل.

ويقول منتقدون إن القضاء التركي يذعن لرغبة أردوغان في معاقبة منتقديه. وتقول الحكومة إن القضاة مستقلون

    المصدر :
  • رويترز

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