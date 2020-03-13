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أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الجمعة، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لافتة إلى أن الحالة تعود لمواطن في الخمسينيات من العمر.

وقال بيان الوزارة إن “المصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن في ولاية الخرطوم وقد توفي يوم أمس الخميس 12 مارس،.

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وقال وزير الصحة أكرم علي التوم في وقت لاحق للصحفيين “يجري الآن التعامل مع الذين خالطهم المرحوم من أفراد أسرته وكوادر صحية”.

وقررت السلطات السودانية الخميس إغلاق حدودها البرية مع مصر وتعليق الرحلات الجوية معها ومع ستّ دول أخرى ينتشر فيها فيروس كورونا المستجدّ ومنع مواطني هذه الدول من دخول أراضي السودان في مسعى لاحتواء الوباء العالمي.

وقالت الحكومة في بيان إنّ مجلس الوزراء قرّر “إغلاق المعابر البرية المتاخمة لجمهورية مصر العربية” و”منع دخول وإيقاف إصدار تأشيرات دخول للأجانب من مواطني الدول الموبوءة التي ثبت فيها الانتقال المحلّي وسط المجتمع وهي كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا واليابان وجمهورية مصر العربية”.

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