أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الكويت

سجلت الكويت، السبت، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن متحدث باسم وزارة الصحة.

وقال المتحدث إن عدد المصابين زاد 62 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 479 حالة.

والوفاة الوحيدة التي سجلتها الكويت حتى الآن هي لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ 46 عاما، وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام.

وكان وزير الصحة باسل الصباح أعلن، صباح السبت، شفاء 11 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 93.

واتخذت الكويت إجراءات احترازية صارمة، فور اكتشاف أول حالة إصابة يوم 24 فبراير الماضي، فأوقفت رحلات الطيران، وفرضت حظر التجول، وفحصت الآلاف، ووضعتهم في الحجر الصحي.

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