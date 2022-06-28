أول حدث سيء من نوعه في روسيا منذ أكثر من مائة عام!!

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن روسيا تخلّفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ قرن بعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها مئة مليون دولار. ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة عقوبات غربية أدت إلى زيادة عزلة روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وخسرت روسيا آخر طريقة لتسديد قروضها بالعملات الأجنبية بعدما ألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي استثناء كان يسمح للمستثمرين الأمريكيين بتلقي دفعات من موسكو.

وقالت “موديز” “في 27 حزيران/يونيو، “لم يحصل أصحاب الديون السيادية الروسية على قسائم مدفوعات لسندات باليورو بقيمة 100 مليون دولار بحلول انقضاء فترة الإعفاء البالغة 30 يوما، وهو ما نعتبره تخلّفا عن السداد بموجب تعريفنا”.

وقالت الوكالة في بيانها الصادر في وقت متأخر الاثنين “يرجّح بأن يتم التخلّف بشكل إضافي عن سداد قسائم مدفوعات مستقبلية”.

ورفضت الحكومة الروسية الاتهام بأنها تخلفت عن وصول فوائد الديون الخارجية السيادية، وعزت السبب في ذلك إلى العقوبات التي فرضتها القوى الغربية. وشددت موسكو الاثنين أن “لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخلّف عن السداد” إذ أن الدفعات لم تصل إلى الدائنين نتيجة “أفعال قامت بها أطراف ثالثة”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء انترفاكس الروسية بعد انقضاء مهلة 30 يوما لسداد فوائد سندات أجنبية في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين: “نحن لا نتفق مع ذلك”.

وتقول وزارة المالية الروسية إن المدفوعات المستحقة تم تسديدها فعليا في 20 أيار/مايو، أي قبل خمسة أيام من حظر فرضه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على المعاملات الروسية.

وقالت الوزارة “في القضية الحالية، لم يحصل المستثمرون على أموالهم بسبب عدم السداد، ولكن بسبب أفعال طرف ثالث”. وأضافت أن هذا لا يعتبر تقصيرا ولكن يجب أن يُنظر له في ضوء الظروف الحالية والمعايير القانونية المعقولة. ووصف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الجدل حول عدم دفع المبلغ بأنه “مهزلة”.

ويعود تاريخ آخر تخلف روسي عن سداد الديون الخارجية إلى عام 1918 حينما قرر الزعيم البلشفي فلاديمير لينين عدم الاعتراف بالقروض التي أخذها النظام القيصري السابق.