أول حكم بالحبس لشخصين شاركا في التظاهرات ضد إجراءات كورونا في هولندا

حكم بالسجن على شخصين في هولندا رشقا الشرطة بالحجارة خلال تظاهرات مناهضة لقيود كورونا في مدينة روتردام، في أول حكم من نوعه منذ انتشار الحركات المناهضة لقيود مكافحة الجائحة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه “حكم على شارون أم. البالغة 26 عاماً، وعلى تيرانس فان دن البالغ 29 عاما بالحبس 5 أشهر، بينها شهران مع وقف التنفيذ”.

وأضافت: “غرمت شارون كذلك بألف يورو لتسببها بأضرار لسيارات الشرطة، كما منع كلاهما من دخول منطقة كولسينغل التجارية لمدة عام بموجب الحكم السريع”.

واندلعت أعمال شغب عنيفة في المدينة الساحلية ليلة الجمعة الماضية، احتجاجا على قيود كورونا أصيب خلالها 5 أشخاص برصاص الشرطة.

وامتدت الاضطرابات يوم السبت إلى لاهاي التي ألقى المتظاهرون فيها المفرقعات والحجارة على الشرطة، ولاحقا إلى مدن أخرى بينها غرونينغن في الشمال يومي الأحد والاثنين.

واعتقلت القوات الأمنية ما لا يقل عن 173 شخصا في جميع أنحاء البلاد.

وتدرس الحكومة الهولندية الإعلان عن إجراءات أكثر حزما الجمعة المقبل، بعدما سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا رقما قياسيا جديدا وصل إلى 23789 إصابة خلال يوم واحد.