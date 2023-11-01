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أول دفعة بريطانيين تصل إلى مصر قادمة من غزة

منذ 12 دقيقة
معبر رفح

معبر رفح

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نقلت سكاي نيوز عن وزارة الخارجية البريطانية قولها اليوم الأربعاء إن أول دفعة بريطانيين دخلت مصر قادمة من غزة عبر معبر رفح.

وقالت الخارجية البريطانية إنها اتفقت مع السلطات المصرية والإسرائيلية على قائمة أسماء مواطنين بريطانيين يريدون مغادرة غزة وسيتم إبلاغها مسبقا بالوقت الذي يستطيع فيه الأشخاص في القائمة استخدام المعبر.

وأضافت أن فرقا بريطانية موجودة على الأرض لتقديم المساعدة.

ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عبور اليوم بأنه “خطوة أولى هائلة الأهمية”.

وكتب يقول “نعمل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان بقاء المعبر مفتوحا حتى يتمكن جميع المواطنين البريطانيين من بلوغ بر الأمان في الأيام المقبلة”.

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