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أول دفعة عقوبات أمريكية على طهران بسبب ردها على إسرائيل

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 18 - أبريل - 2024 7:19 مساءً
وزارة الخزانة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية

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فرضت الولايات المتحدة (الخميس 18-4-2024) قيودا إضافية على قدرة إيران على الحصول على “التكنولوجيا منخفضة المستوى”، في رد فعل على الهجوم الذي شنته طهران في 13 أبريل نيسان على إسرائيل وبسبب دعمها العسكري لروسيا.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات ستشمل 16 فردا وكيانين إيرانيين، إضافة لفرض عقوبات على 5 شركات توفر المواد الأولية لشركة خوزستان للصلب الإيرانية.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن المشمولين بالعقوبات يمكّنون إيران من إنتاج وتطوير برنامجها للطائرات المسيّرة

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله إن أميركا ستفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قادة وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ونعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع

وأكد بايدن أن حلفاء أمريكا سيصدرون عقوبات وإجراءات إضافية ردا على برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار.

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