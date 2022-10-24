أول دولة عربية تعطل الدراسة الثلاثاء بسبب كسوف الشمس

قررت الحكومة الكويتية، الاثنين، تعطيل الدراسة في المدارس غدا الثلاثاء، بسبب الكسوف الجزئي للشمس.

ووفقا لما نشرت وكالة الانباء الكويتية “كونا”، فإن وزارة التربية الكويتية اتخذت القرار الذي يشمل كافة المدارس الحكومية والخاصة بناء على توصيات وزارة الصحة، مبينة أن العطلة ستكون فقط ليوم الثلاثاء، لتعود الدراسة الأربعاء بشكل طبيعي.

وأرجعت الوزارة القرار، إلى حالة الكسوف الجزئي الذي سيصل الكويت غدا الثلاثاء عند الساعة 1:20 ظهرا وحرصا على سلامة الطلبة.

وأشارت الوزارة، إلى أنها أخذت بذلك أيضا توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل الكسوف بساعتين لحماية العين، مشددة على حرصها المستمر لتوفير كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطلبة.

ومن المقرر أن يشهد العالم غدا الثلاثاء كسوفاً جزئياً للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.