U.S. and Saudi Arabian forces conduct a closing ceremony for Exercise Friendship and Iron Hawk 14 on April 14th, 2014, near Tabuk, Saudi Arabia. Iron Hawk and Friendship 14 involved U.S. Army forces from the 42nd CAB, New York Army National Guard, and 2nd Brigade Combat Team, 4th Infantry Division, and Saudi Arabian ground and aviation forces. Over weeks of practice the two militaries focused on improving their joint operating capabilities, integrating infantry, armor, and aviation assets from both countries in the final event on April 13th, 2014. The 42nd CAB, composed of National Guardsmen from New York, Michigan, Delaware, Indiana, and Kentucky, and soldiers from 1st Cavalry Division, Fort Hood, Texas, is currently deployed to Kuwait in support of Operation Enduring Freedom, and conducts joint partnerships and exchanges with nations from across the region. (N.Y. Army National Guard photo by Sgt. Harley Jelis/Released)
أخبار العالم

أول دولة عربية تعلق على قرار السعودية باستقبال قوات وأسلحة أمريكية إضافية

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أعربت مملكة البحرين، اليوم السبت، عن تأييدها التام لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية الأمريكية في السعودية.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، “أكدت البحرين على أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية كونها ركيزة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها”.

وأشارت الوكالة أيضا إلى “حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استتباب السلم والتصدي لكافة التحديات والتهديدات بما يحفظ لدول المنطقة سيادتها واستقلالها ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء”.

وذكرت الوكالة، أن “مملكة البحرين تجدد موقفها الثابت والداعم بقوة لكافة مبادرات وجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمنة التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام”.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، بأن التعزيزات العسكرية الأمريكية هدفها صون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال المصدر، إنه “إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي”.

وأضاف المصدر أن “الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الاقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال”.

وأوضح المصدر أن “المملكة ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين”.

وأعلن البنتاغون، أمس الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إيسبر أذن بنشر قوات أمريكية إضافية ومعدات أخرى في المملكة العربية السعودية: سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد، ونظام واحد “ثاد””.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية نشر 3 الآف جنديا إضافيا في المملكة العربية السعودية.

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