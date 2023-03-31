أول رئيس أميركي توجه له اتهامات جنائية.. أول تعليق لترامب

دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن براءته من التهم التي وجهتها هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك، بعد تحقيق حول دفعه أموالا لإسكات ممثلة إباحية.

وقال ترامب في بيان له إنه بريء تماما، وإن اتهامه استمرار للتدخل في الانتخابات ونهج الاضطهاد السياسي.

وأضاف أن ما يحصل معه لم يحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة، قائلا: إن توجيه الاتهام لي سيرتد على الرئيس جو بايدن الذي يحاول مطاردتي سياسيا عبر القضاء.

وشدد ترامب على أن هذه السابقة التاريخية بتوجيه اتهام لرئيس سابق دليل على خداع الديمقراطيين.

واتهم الرئيس السابق الديمقراطيين بأنهم مارسوا الغش مرات لا تحصى على مر العقود بما في ذلك التجسس على حملته الانتخابية.

بدوره، قال فريق الدفاع عن ترامب إن هيئة المحلفين أبلغتهم بتوجيه اتهامات لموكلهم، مؤكدا أنه ينتظر إعلان لائحة الاتهام رسميا، وأنه يتوقع أن يتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة في غضون أيام.

وأضاف فريق الدفاع أن ترامب ضحية نسخة فاسدة ومشوهة من نظام العدالة، وستتم تبرئته.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي إن الشعب لن يسامح الديمقراطيين على توجيه الاتهام لترامب.

واعتبر مكارثي محاكمة الرئيس الأميركي السابق محاولة للتدخل في الانتخابات القادمة، محذرا من أن نظام العدالة في خطر.

في المقابل، قال محامي الممثلة الإباحية إن موكلته لم تدل بشهادتها أمام هيئة المحلفين لكنها متاحة إذا استدعيت، مؤكدا أن الحقيقة ستظهر قريبا وتتحقق العدالة.