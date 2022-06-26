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أول رحلة خارجية لبوتين منذ غزو أوكرانيا

منذ 10 دقائق
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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سيزور الرئيس فلاديمير بوتين جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين صغيرتين هذا الأسبوع، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الروسي اليوم الأحد.

وهذه أول رحلة معروفة لبوتين إلى الخارج منذ قراره غزو أوكرانيا.

وأودى غزو أوكرانيا، الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط، بحياة آلاف الأشخاص وتسبب في نزوح ملايين آخرين عن ديارهم ودفع الغرب إلى فرض عقوبات مالية قاسية على موسكو. ويقول بوتين إن العقوبات ستكون سببا في بناء علاقات تجارية أقوى مع دول أخرى مثل الصين والهند وإيران.

وقال بافيل زاروبين مراسل قناة روسيا 1 التلفزيونية الرسمية إن بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان ثم يجري محادثات بعد ذلك مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في موسكو.

وفي دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، سيجتمع بوتين مع الرئيس إمام علي رحمن وهو حليف وثيق لروسيا وأكثر رئيس بقاء في الحكم لجمهورية سوفيتية سابقة.

وقال زاروبين إن بوتين سيحضر في عشق أباد عاصمة تركمانستان قمة تضم زعماء الدول المطلة على بحر قزوين وهي أذربيجان وقازاخستان وإيران وتركمانستان.

وكانت آخر رحلة معروفة لبوتين إلى الخارج زيارة لبكين في أوائل فبراير شباط حيث كشف هو والزعيم الصيني شي جين بينغ عن معاهدة صداقة “بلا حدود” قبل ساعات من حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.

    المصدر :
  • رويترز

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