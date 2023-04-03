أول رد روسي على انضمام فنلندا لحلف الأطلسي

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو قوله إن موسكو ستعزز قدراتها العسكرية في مناطق غرب وشمال غرب البلاد ردا على انضمام فنلندا المتوقع لحلف شمال الأطلسي غدا الثلاثاء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 26 مارس آذار إن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، وذلك في واحدة من أكثر الإشارات وضوحا بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 13 شهرا.

وكان مكتب الرئيس الفنلندي، قد اعلن في وقت سابق إن البلاد ستصبح عضواً رسمياً في حلف شمال الأطلسي “الناتو” غداً الثلاثاء.

بدوره، أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن فنلندا ستصبح الثلاثاء العضو الـ31 في الناتو.

وقال ستولتنبرغ: “غداً سنرحب بفنلندا بصفتها العضو الحادي والثلاثين”، موضحاً أن العلم الفنلندي سيرفع بعد ظهر الثلاثاء في مقر الحلف في بروكسل.

وقال ستولتنبرغ اليوم في مؤتمر صحفي عقده عشية اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل المقرر يومي 4 و 5 أبريل: “هذا أسبوع تاريخي”.

وأكد مكتب رئيس فنلندا أن الرئيس سولي نينيستو سيتوجه إلى بروكسل للمشاركة في الحفل الرسمي للانضمام إلى الحلف، والذي سيعقد في مقر الناتو.