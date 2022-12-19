أول رد من الكرملين على تحديد الاتحاد الأوروبي سقف لأسعار الغاز

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين، أن قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز اعتبارا من 15 فبراير شباط إنما هو هجوم على آلية تحديد السوق للسعر وهو غير مقبول، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة، بحسب ما قال مسؤولون ووثيقة اطلعت عليها رويترز.

وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير شباط فصاعدا.

وحث القادة الوطنيون وزراءهم الأسبوع الماضي على الموافقة على الحد الأقصى لأسعار الغاز اليوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على سياسة نوقشت على مدى أشهر دون التوصل لاتفاق بشأنها على الرغم من عقد اجتماعين طارئين.