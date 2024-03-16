أول زعيم ببشرة سمراء.. فون جيثينج يفوز بزعامة حزب العمال في ويلز

فاز فون جيثينج في انتخابات زعامة حزب العمال الويلزي اليوم السبت مما يعني أنه سيصبح أول زعيم ذو بشرة سمراء للحكومة شبه المستقلة في ويلز.

وقال جيثينج (50 عاما) في كلمة بعد إعلان النتيجة “اليوم، نطوي صفحة في كتاب تاريخ أمتنا… ليس فقط لأنني أتشرف بأن أصبح أول زعيم ذو بشرة سمراء في أي بلد أوروبي، ولكن أيضا لأن الجيل الجديد تغير بشكل كبير”.

وسيحل جيثينج المولود في زامبيا محل مارك دريكفورد الزعيم الحالي الذي أعلن في ديسمبر كانون الأول تركه موقعه بعد خمس سنوات من قيادة حكومة ويلز التي تتولى مسؤولية عدد محدود من المجالات منها الصحة والتعليم.

وتلقى جيثينج التهنئة من كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن من المرجح فوزه بالسلطة في الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ستارمر في بيان “بالنيابة عن حزب العمال البريطاني بأكمله، نتطلع إلى التعاون مع فون في هذا الفصل الجديد لويلز لتشكيل حكومات حزب العمال في أنحاء بريطانيا”.

وذكر حزب العمال في بيان أن دريكفورد سيستقيل من منصب الوزير الأول في ويلز في 19 مارس آذار، ومن المقرر أن ينتخب برلمان ويلز رسميا الزعيم المقبل في 20 مارس آذار.

وهنأ ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني المحافظ جيثينج أيضا على الفوز، وقال على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يتطلع للعمل معه بروح بناءة.