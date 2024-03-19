أول زيارة خارجية بعد انتخابه لولاية جديدة.. بوتين يزور الصين في مايو

أفادت خمسة مصادر مطلعة بحسب رويترز بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين في مايو/ أيار لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ، فيما قد يكون أول زيارة خارجية لبوتين في فترة ولايته الرئاسية الجديدة.

وأدانت حكومات غربية أمس الاثنين إعادة انتخاب بوتين ووصفتها بأنها غير نزيهة وغير ديمقراطية. لكن الصين والهند وكوريا الشمالية هنأت الزعيم المخضرم على تمديد حكمه ست سنوات أخرى، مما يوضح التصدعات الجيوسياسية التي اتسعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وقال أحد هذه المصادر مشترطا عدم كشف هويته، لرويترز “بوتين سيزور الصين”. وأكد التفاصيل بشكل مستقل المصادر الأربعة الأخرى الذين اشترطوا أيضا عدم كشف هوياتهم.

وقال أحد المصادر إن زيارة بوتين للصين من المرجح حدوثها في النصف الثاني من مايو أيار. وقال مصدران من الخمسة إن زيارة بوتين ستأتي قبل رحلة شي المقررة إلى أوروبا.

وقال الكرملين حين سُئل عن تقرير رويترز إن المعلومات المتعلقة بزيارات بوتين ستعلن مع قرب موعدها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “يتم الإعداد في الوقت الحالي لعدد من الزيارات الرئاسية والاتصالات رفيعة المستوى… سنبلغكم حين يقترب موعدها”.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق.

وأعلنت الصين وروسيا شراكة “بلا حدود” في فبراير شباط 2022 حين زار بوتين بكين قبل أيام فحسب من إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا لتندلع أعنف حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.