أول زيارة.. رئيس البرازيل يلتقي نظيره الصيني في بكين

قالت مصادر رسمية لرويترز إن الرئيس البرازيلي الجديد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيلتقي بالزعيم الصيني شي جين بينغ في 28 مارس آذار في أول زيارة يقوم بها لولا في فترة رئاسته الحالية إلى أكبر شريك تجاري لبلاده.

وسيبقى لولا في بكين لمدة أربعة أيام لإجراء محادثات حول التجارة والاستثمارات والحرب في أوكرانيا.

وكان لولا قد زار الصين مرتين خلال فترة رئاسته السابقة التي استمرت من 2003 وحتى 2010.

ويواجه الرئيس اليساري، الذي زار الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، مهمة صعبة تتمثل في موازنة العلاقات مع شركاء البرازيل في التجارة والاستثمار في وقت يتزايد فيه الصراع بين القوتين العظميين.

وقال لولا الذي دافع عن حياد البرازيل في الحرب بين أوكرانيا وروسيا إنه سيناقش الصراع مع شي لدفع اقتراحه بإشراك الدول الأخرى في جهد دبلوماسي للتوصل إلى سلام من خلال التفاوض.

وقال الشهر الماضي خلال زيارة قام بها المستشار الألماني أولاف شولتس إلى برازيليا “أعتقد أن لأصدقائنا الصينيين دور مهم للغاية …أريد التحدث عنه مع الرئيس شي جين بينغ. حان الوقت لمشاركة الصين”.